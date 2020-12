López Obrador se compromete a ayudar a reportera que solicitó liberación de su hijo

En la conferencia de prensa de el jueves 10 de diciembre, en Palacio Nacional, una reportera de Sinaloa solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, su intervención para lograr la liberación de su hijo, quien desde 2018 debió salir de prisión tras cumplir 10 años de cárcel por delitos que confesó mediante tortura.

“Yo no sé mucho de leyes, pero lo que yo tengo claro es que mi hijo Rafael tiene 13 años encarcelado siendo inocente, acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir, sólo quiero que usted o quienes están ahí me respondan: ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 3 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, por qué sigue preso? ¿Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si esto es un Estado de derecho, señor presidente”, preguntó la reportera Judith Valenzuela.