López Obrador presenta programa de reconstrucción y descarta bajar expectativas

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó bajar las expectativas de su gobierno, y enfatizó que por el contrario aumentará el trabajo que se realiza en la Administración Pública Federal para cumplirlas.

“Soy consciente con ustedes que son muy altas las expectativas; los politólogos, publicistas, hasta me han recomendado que empiece a hablar de bajar las expectativas porque si no va haber decepción, yo no quiero bajar las expectativas, voy a subir el trabajo del gobierno en beneficio del pueblo”, expresó al encabezar la presentación del Programa Nacional de Reconstrucción.

En el acto donde estuvo acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otros integrantes de su gabinete, agregó que “no es fácil, es complejo, porque ya ni hablar de cómo dejaron el país, pero tenemos mucha fuerza de voluntad y es muy fuerte nuestra cultura.

“Nos vamos a levantar porque tenemos también muchas cosas a favor, repito, lo principal es la fortaleza cultural de nuestro pueblo”, enfatizó López Obrador.

Acompañado también por el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, enfatizó: “vamos a cumplir con ese compromiso de apoyar a los damnificados, es algo que hacemos no sólo por nuestra obligación como gobernantes, lo hacemos por convicción, por humanismo y vamos a estar siempre con ustedes”.

En este sentido, también celebró el apoyo que diferentes organizaciones e individuos prestaron durante la emergencia que se vivió en esta región por los sismos del año pasado, “no sólo es el gobierno, desde luego hay que reconocer, sobre todo en los momentos difíciles, como apoyaron los soldados y los marinos, por eso no hay que ver las cosas a la ligera, el soldado, el pueblo uniformado”.

Tras señalar que el próximo sábado se entregará el Presupuesto a la Cámara de Diputados, el mandatario federal adelantó que ya se contempla en el mismo que se cuente con recursos suficientes para atender las necesidades y apoyar a los damnificados.

Puntualizó que particularmente en Jojutla se dará continuidad a lo que ya se ha iniciado, se mantendrá la rehabilitación y construcción de viviendas y escuelas, además de que el programa, que es integral, incluye la reparación y construcción de centros de salud, así como de templos religiosos.

Refirió que en el trabajo se empleará a los habitantes cada lugar afectado, a quienes se pagarán buenos salarios, para tener un efecto multiplicador y, con ello, reactivar la economía local.

Damos la bienvenida al presidente de México; @lopezobrador_ Morelos es tu casa. pic.twitter.com/WenkPKXmFr — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 11, 2018

En este marco, el presidente adelantó que continuará el trabajando con la sociedad, “vamos a seguir trabajando unidos con el gobierno del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco va a contar con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, no está solo y llamo a la unidad”.

Además, adelantó que el próximo 12 de enero volverá a esa entidad, “y ya en un mes vamos a evaluar cuánto se ha avanzado aquí en Jojutla y en los otros pueblos”.

La etapa de olvido a sus peticiones y necesidades terminó. Por eso estamos con @lopezobrador_, para trabajar unidos por todos los ciudadanos del estado. Agradecemos su amistad y cercanía con Morelos, señor presidente. pic.twitter.com/faAoAzuLn5 — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 11, 2018

Por otra parte, recordó que ya se realiza un censo de quienes recibirán los diversos apoyos del gobierno federal, “un censo para el bienestar, para los damnificados de siempre, porque son como dos grupos de damnificados, los damnificados de los sismos y los damnificados de la pobreza, que son también millones, desgraciadamente, en nuestro país”.

En su oportunidad el titular de la secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, detalló que se concluyó ya une etapa de planeación y diseño del Programa Nacional de Reconstrucción y se iniciaron también los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción.

Sé que con el apoyo del gobierno de @lopezobrador_, impulsaremos la reconstrucción de los hogares de nuestros hermanos afectados y lograremos salir de la adversidad a la que hoy nos enfrentamos. pic.twitter.com/m9Y5lq0bVS — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 11, 2018

Explicó que la principal función de esta comisión será dar seguimiento al Programa de Reconstrucción que tiene como finalidad atender a las familias y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, que no han sido atendidas en tiempo y forma.

Para lograrlo señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se asignaron aproximadamente 10 mil millones de pesos que serán destinados para la reconstrucción de viviendas, escuelas, instalaciones de salud e inmuebles patrimoniales, y que los apoyos se entregarán de manera directa a las familias.

López Obrador detalló que en esta entidad resultaron afectadas más de 15 mil viviendas y más de mil planteles educativos, clínicas y hospitales, por lo que también adelantó que se terminarán todas aquellas escuelas que se encuentren en reconstrucción.

Jojutla pasó por mucho durante el #19s. Por omisión e insensibilidad del gobierno anterior, muchas familias siguen viviendo en las calles. Nos da mucho gusto recibir a @lopezobrador_ para trabajar juntos en dignificar y mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos damnificados pic.twitter.com/xh0X9OAtc5 — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 11, 2018

Por su parte el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, manifestó que ha visto el dolor que causaron dichos sismos en diferentes regiones del estado, “y ante nuestra gente asumí el compromiso de actuar de inmediato y revertir el desdén con el que fueron tratados”.

En este sentido reconoció la importancia de la presencia del presidente López Obrador en la entidad ya que, “sé que con el apoyo decidido de su gobierno impulsaremos a reconstruir y sin falsas promesas transformaremos la adversidad que hoy enfrenta nuestra población”.

(Con información de Juan Sebastián Solís y Notimex)

tfo