López Obrador presenta su Plan Nacional de Reconstrucción tras sismos

A un año del sismo de septiembre del 2017, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Reconstrucción en Ixtepec, Oaxaca, una de las poblaciones del Istmo de Tehuantepec más lastimadas.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, dijo: “Nuestro pesar, nuestra tristeza, pero también la esperanza de que estamos luchando por una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna”.

En el templete, acompañado por el obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, López Obrador precisó que en 2019 el gobierno federal destinará 10 mil millones de pesos adicionales a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los seguros existentes, en estos casos, para resarcir los daños causados.

Llamó a los gobiernos estatales y municipales a participar en las acciones que serán coordinadas por Román Meyer, próximo secretario de Desarrollo Urbano, y por David Cervantes, responsable del Plan de Reconstrucción.

Ante los pobladores que dijeron que no saben dónde quedaron los recursos asignados, hasta ahora a la reconstrucción, garantizó que en su gobierno habrá eficiencia y transparencia en este y otros temas.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, comentó: “Desde luego que se han cometido errores en este año, pero no estamos en ese plan de estar nada más señalando los errores”.

Indicó: “Tenemos que ver para adelante, ya lo que hicieron los que se van, bueno, ya hay un juicio público; no estén pensando que va a ser más de lo mismo ni más robos y un buen juez por la casa empieza. Mucho cuidado con los amigos, con los compañeros de lucha o familiares que piensen que ya se ganó y que se va a seguir en la misma corrupción porque van a ser castigados. Cero corrupción y cero impunidad, vamos a acabar con la corrupción: ‘me canso, ganso’”, subrayó el presidente electo.

El Plan de Reconstrucción consta de diez normas de operación, entre las que se prevé crear una Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, privilegiar el uso de mano de obra local y que toda acción se apegue a normas de seguridad estructural, se evitará reconstruir en zonas de alto riesgo.

López Obrador refrendó su compromiso de revocar la reciente reforma educativa, pero también los maestros, dijo, deben comprometerse con la educación.

“Voy a cumplir el compromiso de cancelar, derogar o como sea la mal llamada Reforma Educativa, pero también les digo, todo esto que va a significar una verdadera reforma educativa porque ya no van a haber persecuciones y no va a degradarse a los maestros sino que se les va a dar su sitio, también implica actuar en consecuencia, de manera responsable, que los maestros den clases, que no haya semanas de martes a jueves, semanas completas. Ese es el compromiso, eso es lo que les pido”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

En Ixtepec y en Juchitan, López Obrador detalló los programas sociales y de desarrollo económico que aplicará en su administración.

Fue recibido en el aeropuerto de Ixtepec por el gobernador Alejandro Murat con quien conversó unos minutos en privado.

Con información de Carmen Jaimes.

RAMG