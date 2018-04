López Obrador pide a sus seguidores que convenzan a ciudadanos indecisos

En Monclova, Coahuila, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), llamó a sus seguidores a redoblar esfuerzos para que convenzan a los ciudadanos indecisos.

Entrevistado antes del inicio de una gira por poblaciones de Tamaulipas, donde señaló, existe un alto grado de inseguridad, reiteró que no buscará contar con protección personal en la campaña, como la que se brinda a candidatos en el protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Avaló el diálogo sostenido por el Obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel con integrantes del crimen organizado para evitar agresiones a candidatos en la zona. Él mismo, dijo, antepondría el diálogo con todos, como método para el combate a la inseguridad.

No reprocho al Obispo de Chilapa que tuvo esa reunión […] qué bien que él se atrevió a hacer eso, y que se esté exhortando que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie […] ¿Buscarías un diálogo con los capos de la droga?… Nosotros vamos a buscar diálogo con todos los mexicanos, vamos a privilegiar el diálogo siempre, bajo cualquier circunstancia vamos a poner por delante el diálogo, la reconciliación, o sea, que quede claro: diálogo, reconciliación, amor y paz”, dialogó con reporteros.