López Obrador ofrece garantías a inversionistas si gana la elección federal

En la centésima primera Asamblea General de Socios de la American Chamber, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia a la Presidencia de la República, ofreció garantías a inversionistas.

No hay dijo, nada que temer, si el proyecto que encabeza gana la elección federal. Su plan es, afirmó, promover un Estado de derecho donde se puedan hacer negocios dentro del marco de la ley.

Vamos a ser respetuosos de la legalidad, queremos, por eso luchamos, que haya un auténtico estado de derecho en el país, que no hay estado de derecho; lo que hay es un estado de chueco, de cohecho. Queremos que se respeten las leyes, que se respete la Constitución, que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, de modo que no debe de ser motivo de inquietud el que se esté buscando un cambio en el país, porque va a ser para bien de todos, desde luego va a ser para bien del sector empresarial […] van a haber garantías para la inversión, no se va a cometer ninguna arbitrariedad”, señaló López Obrador.

Al término del encuentro, en entrevista, el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) se refirió a la cena por el cumpleaños del expresidente, Carlos Salinas, a la que acudió Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

Es normal porque él sigue teniendo mucha influencia en el gobierno de México, eso es público y es notorio, no debe extrañarnos, yo lo he dicho desde hace muchos años que Carlos Salinas representa un grupo de intereses creados muy poderoso […] pero también tienen su derecho a reunirse, a expresarse, a manifestarse, a hacer política, ¿por qué no? Lo único es que al cambio ya no van a poder seguir haciendo negocios al amparo del poder público”, advirtió el candidato de Juntos haremos historia.