“El presidente López Obrador no es contagioso”, afirma director general de Epidemiología

El director general de Epidemiología descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda seguir teniendo el virus SARS-CoV-2 activo.

“ El presidente no es contagioso , diferente de una persona que continúa sintomática o siga presentando síntomas de la enfermedad, o aquellas que inclusive presentan COVID grave, y que por lo tanto, al estar hospitalizadas o estar todavía con una afectación importante haya evidencia de que el virus mantiene una actividad y una replicación que todavía puede ser de contagio, pero en este caso no, al día 10 prácticamente y por tener 3 días además asintomático ya se catalogaba tanto el Presidente, como otra persona con esas características de ya no ser contagioso”, señaló José Luis Alomía, director General de Epidemiología.

Reveló que luego de rastrear a un total de 27 personas incluyendo integrantes de gabinete y pasajeros que compartieron vuelos con el presidente, no se registraron casos secundarios.

Cuestionado al término de la conferencia diaria sobre COVID-19, sobre la posibilidad de que el Presidente se volviera a contagiar, contestó.

“Si estoy en un medio en donde el virus está circulando de manera comunitaria, no llevo a cabo a lo mejor las recomendaciones, o por ahí se me pasó alguna, el virus puede llegar nuevamente a mis vías respiratorias, pero no necesariamente vuelvo a enfermar ¿quiénes sí tienen una mayor potencial riesgo de volver a enfermar? Obviamente las personas que tengan comprometido el sistema inmunológico, y que por lo tanto su respuesta durante su primer episodio de la enfermedad no haya sido lo suficientemente potente o efectiva para generarles inmunidad, o que su misma situación de inmuno-compromiso no les dé una reacción importante para evitar una segunda infección ¿qué otra situación pudieran su momento causar no sólo una reinfección, sino más bien volver a tener una enfermedad de COVID-19? Es, si en el tiempo en el virus pudiera llegar a mutar o variar, como se han estado dando registros en últimos meses”, explicó Alomía.