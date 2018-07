López Obrador niega desvío de recursos en Morena

Esta mañana, al momento de su llegada a la oficina de transición de la colonia Roma, Andrés Manuel López Obrador rechazó que Morena haya desviado recursos del fideicomiso que creó el partido para apoyar a personas damnificadas por los sismos de septiembre del 2017, y que lo haya destinado a campañas electorales como lo determinó la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Yo creo que se va a ir al tribunal porque no tiene fundamento”, dijo López Obrador.

-¿No manejaron mal los recursos?

No, no, no, para nada”.