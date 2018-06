López Obrador llama a reforzar la unidad

En el último día de campaña, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, a la Presidencia, visitó Chiapas y Tabasco.

En su tierra natal, ante miles de simpatizantes, aseguró que ganará la Presidencia.

El domingo ya por la noche se va a dar a conocer que hay un nuevo presidente electo, un presidente choco, a mucho orgullo. Siempre he llevado a Tabasco rendido en el corazón, me ha hasta recomendado que yo cambie mi habla, me han recomendado que ya no me coma las ‘eses’, que no las diga de más. Es para mí un orgullo haber nacido en esta tierra, en esta agua, me siento muy orgullosos de ser tabasqueño”, dijo López Obrador.