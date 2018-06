López Obrador denuncia llamadas de guerra sucia

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, denunció una nueva guerra sucia en su contra con llamadas telefónicas para denostarlo, incluso desde el extranjero, dijo, por lo que pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) inicie una investigación.

Ojo, ojo, mucho ojo, qué bien que me preguntaron eso, yo tenía algo que decirles: están haciendo llamadas al por mayor a teléfonos difamándonos, llamadas que hacen de teléfonos del país pero también desde el extranjero, a mí me gustaría que Telmex ayudara informando quienes son los que contratan ese servicio de llamadas masivas para hacer guerra sucia, porque es un bombardeo de llamadas y sería bueno que el INE investigara y que Telmex informara si ha firmado contrato con empresas para llevar a cabo ese tipo de llamadas”, afirmó.

Al término de una concentración ciudadana que encabezó en Tlapa, en la región de la montaña de Guerrero, el candidato de la coalición Juntos haremos historia se refirió a las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, de que habría avalado la construcción del nuevo Aeropuerto, y reiteró su propuesta de que éste se concesione o se construyan dos pistas alternas en el militar de Santa Lucía.

–¿Está mintiendo el presidente del Consejo?

–No, no, no, tampoco; no me quiero contrapuntear con él, na´más estoy aclarando, pero es muy sencillo, esas reuniones se graban, son privadas, pero hay testimonio”, respondió a la prensa.