Ya al carajo la delincuencia: AMLO

¡Al carajo con la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Guácala!, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la comunidad de Soto la Marina, en Tamaulipas, que asistió a su encuentro en el Hospital Rural.

Ante los asistentes, quienes clamaban entre gritos por más seguridad y que no se apoyara a los ‘huevones’, el mandatario federal llamó a la unidad.

Aseguró que la relación del gobierno federal con el de Tamaulipas ha sido muy respetuosa y que reconoce la labor del mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Vamos a trabajar juntos, Tamaulipas tiene mucho potencial y se está avanzando en algo que es fundamental, que haya seguridad, que haya paz y se ha avanzado, no estoy diciendo que no haya problemas, claro que los hay, pero estaba peor”, expresó.

Recordó que en la frontera persiste un grupo “muy beligerante al cual estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien”, fue entonces cuando subrayó:

“¡Ya al carajo la delincuencia! ¡Fuchi!, ¡Guácala!, es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Guácala!”, continuó.

Asimismo, destacó que la clave es no volver a dar la espalda a los jóvenes, por eso se les está apoyando con becas en todos los niveles educativos, con ayudas económicas y capacitación a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Esta crisis de inseguridad y de violencia que todavía estamos padeciendo se originó porque se abandonó al pueblo, y de manera particular se abandonó a los jóvenes”, aseveró.

Reconoció que esta decisión de apoyar a los jóvenes, incluyendo a los que no trabajan, ha generado inconformidad entre algunos, pero aclaró que prefiere invertir en ellos que gastar en más policías y más soldados.

“No, ya se probó esa estrategia y no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia… No se puede enfrentar el mal con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien”, insistió el mandatario federal.

“Nosotros no vamos a pegarle, como lo hicieron, un garrotazo tonto al avispero y convertir al país en un cementerio”, aseveró López Obrador, quien invitó a la población a mantener la unidad y trabajar en equipo.

