López Obrador cuestiona estrategia de seguridad en Michoacán y Guerrero

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, realizó campaña en municipios de Michoacán y Guerrero.

En Uruapan fue recibido por José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas, lo acompañó en el templete, le dio un beso en la cabeza y le levantó la mano a López Obrador, quien refirió cómo, en su opinión, empezó la crisis en materia de inseguridad.

En entrevista, rechazó que tenga algún acuerdo con el presidente Enrique Peña, como lo afirma el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, a quien le recomendó hacerse cargo de sus propios errores, luego de la difusión en redes de un video en el que, se refieren presuntos negocios irregulares del candidato presidencial del Frente.

Yo no hago pactos en lo oscurito […] no tengo yo ningún acuerdo, ningún pacto, lo que pasa es que ya no ve lo duro sino lo tupido […] ha cometido muchos errores y no le está yendo bien y por eso pues está desesperado, pero yo ¿qué culpa tengo? […] cada quien es responsable de sus actos, el que no quiera ver visiones que no salga de noche. Si están en malos pasos, sobre todo si se metieron a hacer negocios, si están manchados de corrupción en campaña sale todo, todo”, señaló.