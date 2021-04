López Obrador conmemora aniversario luctuoso de Zapata en Ayoxuxtla, Puebla

Al cumplirse 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Ayoxuxtla, Puebla, donde se firmó el 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala, que demandaba el derecho de los campesinos a la tierra.

En sus redes sociales, el presidente dijo que realizó esta visita con mucha discreción por la pandemia y la veda electoral.

“¿Por qué estoy aquí? O sea, ni modo que un presidente neoliberal, conservador va a venir, eso no, entonces ya hay una etapa nueva, sea o no sea este es un lugar histórico, porque aquí se firmó el Plan de Ayala, y eso se va a saber cada vez más porque antes como se escondía la historia, todavía nosotros enfrentamos a quienes no quieren reconocer a Zapata, todavía están pensando de que Zapata fue un bandido y no un dirigente social, un dirigente cabal, un hombre honesto”, indicó Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.