López Obrador cerrará campaña en el Estadio Azteca

En Martínez de la Torre, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo que para apoyar a productores y ejidatarios se van a fijar precios de garantía en productos del campo.

En entrevista, rechazó que haya buscado establecer algún pacto con el jefe del ejecutivo y dijo estar convencido de que tendrá el voto de la ciudadanía para llegar a la Presidencia y al Congreso, entre otros cargos.

Reveló que el cierre nacional de su campaña será el 27 de junio por la tarde con un festival artístico en el Estadio Azteca, recinto que será rentado.

En Atlixco, Puebla, López Obrador reveló cómo se prepara para el tercer y último debate que se realizará el 12 de junio en Mérida, Yucatán.

Anaya y Meade ensayan, se preparan todo un día, dos días están ahí ensayando, yo me preparo aquí con ustedes cuando me dicen ‘no caiga en la provocación, no se enganche, no se enoje, tranquilo, lo van a venir a provocar, se van a venir con todo, usted no diga nada y hay otros que me dicen, no se deje, que no le falten al respeto’, entonces ahí le voy midiendo y así me capacito para ir al debate, aquí traigo mi cartera porque aquí no hay ladrones, la cuido allá”, aseveró.