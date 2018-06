López Obrador busca impulsar el desarrollo económico del país

En el cierre estatal de campaña en Durango, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, apuntó que busca impulsar el desarrollo económico y social del país, además de combatir la corrupción, hasta lograr, entre otras cosas, que la ciudadanía se sienta orgullosa de su nación.

En entrevista, aseguró que defenderán todos los triunfos que alcancen en los comicios federal y locales de este primero de julio.

Se va a proceder legalmente, aunque ganemos la Presidencia, no es que ya ganaste la Presidencia, ya confórmate, ya quédate callado. No, no, no, no, no, si ganamos gubernaturas, las vamos a defender y vamos a denunciar si hay fraude”, dijo el candidato.