López-Gatell reitera que la Ssa no recomienda el uso de pruebas rápidas de COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reiteró, durante la conferencia de prensa del jueves 27 de agosto, que la Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas para COVID-19.

Lo anterior lo comentó tras recordar las razones por las que la Cofepris autorizó su venta y aplicación.

“La Secretaría de Salud de México no recomienda el uso de pruebas rápidas. Cofepris, que es un órgano desconcertado de la Secretaría de Salud, autorizó la venta o distribución de pruebas rápidas en sistemas privados de México porque tienen cierta capacidad muy limitada para detectar anticuerpos contra el virus SARS-COV2, pero la capacidad es tan limitada y es tan desafortunada la consecuencia de una capacidad limitada de todas las pruebas rápidas que han sido autorizadas en el territorio, que la Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas”, señaló.

También compartió que la prueba rápida no debe ser utilizada como un mecanismo de garantía de que la persona ya fue contagiada y ya no puede contagiar, pues esa es una idea errónea que se tiene.

“La idea de usar la prueba rápida como un mecanismo de garantía de que la persona ya fue contagiada y ya no puede contagiar en su sitio de trabajo, es una idea errónea. La Organización Mundial de la Salud, desde el 24 de abril, planteó esta postura, a lo que se le denomina el pasaporte sanitario o el pasaporte inmunológico de COVID, como una idea que no tiene ningún amparo técnico, es incorrecta y no debe ser utilizada en esa manera. Hasta hoy, que es 27 de agosto, sigue vigente la postura”, compartió.