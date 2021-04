López-Gatell se vacunará contra COVID-19; anuncia que ahora tiene un ‘catarro común’

Hugo López-Gatell Ramírez. subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. anunció que se vacunará contra la COVID-19, y aseveró que tiene catarro común, tras toser en varias ocasiones durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Se abrió la vacunación de 50 y más, yo tengo 52 años y por supuesto que me voy a vacunar también, con la vacuna que me toque, en el momento que me toque.

Agradezco la preocupación que usted expresa, me encuentro bien, como se sabe tuve COVID en la tercera semana de febrero, cerca del día de mi cumpleaños y hoy tengo un catarro común, aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud, no todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias”, dijo López-Gatell desde Palacio Nacional.