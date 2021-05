López-Gatell se vacuna contra COVID-19 en alcaldía Cuauhtémoc

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este jueves 13 de mayo que recibió su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El miércoles, durante la conferencia sobre salud, que se realiza diariamente en Palacio Nacional, López-Gatell detalló que fue citado este jueves a las 09:00 horas en uno de los centros de vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde le sería aplicada la vacuna Pfizer-BioNTech .

“No me he vacunado porque no me había tocado. Como lo he dicho, tengo 52 años, mañana a las 9:00 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto. Ya me llegó el turno”, compartió López-Gatell tras ser cuestionado sobre ese tema.