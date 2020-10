López-Gatell se pronuncia contra multas por no usar cubrebocas

El Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, se pronunció en contra de imponer multas por no usar el cubrebocas, como se ha dado a conocer que sucede en Oaxaca.

“Efectivamente, en el estado de Oaxaca se ha retomado esta idea de imponer multas a quien no utilice cubrebocas y hemos visto como distintos gobiernos estatales y también municipales han establecido medidas de sanción a quien no lo porte, lo cual no está en la capacidad legal del Gobierno Mexicano, el Gobierno Federal tiene una postura clara al respecto, consideramos que no es apropiado, no es útil y en cambio puede ser muy inconveniente el culpabilizar al individuo por un fenómeno que es colectivo”, señaló López -Gatell.