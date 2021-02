López-Gatell llama a no sobreestimar la efectividad del cubrebocas ante el COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, destacó la importancia de seguir todas las medidas de prevención necesarias para evitar un posible contagio de COVID-19 y no sobreestimar la efectividad del uso de cubrebocas.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de salud, del martes 16 de febrero, realizada desde Palacio Nacional, en donde se le cuestionó sobre el uso de doble cubrebocas para hacer frente al virus.

“Efectivamente sacaron un informe reciente que habla sobre la eficiencia de filtración de doble cubrebocas respecto al cubrebocas simple, pero eso de ninguna manera quiere decir es la única manera de protegerse del virus. Si pensamos eso cometeríamos un gravísimo error porque se sobreestima la utilidad del cubrebocas y se descuida la sana distancia, el lavado de manos, el no acudir a lugares públicos, el no salir de casa cuando se tienen síntomas, entonces, por favor, no simplifiquemos las cosas diciendo que es el único medio para prevenirse del virus”, aseveró.