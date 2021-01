López-Gatell informará sobre renuncia de responsable de vacunación COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes 18 de enero 2021 que no tiene conocimiento sobre la renuncia de la responsable del plan de vacunación contra COVID-19, Miriam Esther Veras Godoy, y que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informará en la tarde sobre el caso.

Este domingo, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, negó en la conferencia de coronavirus en Palacio Nacional que la exfuncionaria hubiera dejado la Secretaría de Salud por estar en descontento con el operativo para aplicar la vacuna contra la COVID-19.

“No, no, no es real, no es real, todos estábamos muy entusiasmados, estamos entusiasmados en el trabajo que se está realizando, no es un operativo como el que se estaba acostumbrado en el Programa de Vacunación universal pero no, no es real que ella estuviera en desacuerdo ni con la vacuna, ya leí varias, varias notas, no está en desacuerdo ni con la vacuna ni con el operativo ni con nada, la doctora tomó esa decisión, pero sin estar en desacuerdo con nada”, aseguró Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud.