López-Gatell se compromete a atender denuncia del PAN por supuesta negligencia ante COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, habló, durante la conferencia de prensa del viernes 18 de septiembre, sobre la denuncia que diversos senadores del Partido Acción Nacional levantaron en su contra ante la Fiscalía General del República por un supuesto actuar negligente durante la crisis de salud causada por el COVID-19.

Aunque al momento de la conferencia desconocía el contenido de la denuncia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se comprometió a atender al llamado de las autoridades si así lo requieren.

“No soy político, yo no me meto en político. Respecto a la posible denuncia, no la conozco evidentemente, si hoy la presentaron, supongo que seremos convocados tanto el Presidente de la República, que ya fue también involucrado, mi jefe, el Doctor Ricardo Alcocer, y un servidor. Como ciudadanos estaremos atentos a los órganos de procuración de justicia, si es que se nos requiere dar una explicación al respecto”, señaló.