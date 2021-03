López-Gatell denuncia ‘difamaciones’ y expone su derecho de réplica a un año de iniciada la pandemia

Durante el informe sobre la situación del coronavirus en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, denunció que algunos medios lo han difamado y expuso su derecho de réplica, a un año del inicio de la pandemia de COVID-19 en México.

Primero, se refirió por los que decían que debían cerrarse las escuelas al detectar los primeros casos de COVID, pero el Gobierno de México decidió que todavía no era tiempo de cerrarlas.

“Aprovecho mi derecho de réplica un año después para aclarar la absurda distorsión que se dio de una explicación técnica que di en la conferencia de los martes en la que describí el análisis epidemiológico respecto a la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas infectantes y la cantidad de personas susceptibles que definen el punto de inflexión. Y eso hasta la fecha, todavía me he encontrado medios que distorsionan eso diciendo que yo recomendé que en una escuela se infectaran todos antes de cerrarla y por ahí han aparecido hay libros difamatorios que tienen esta absurda distorsión, un año después invoco mi derecho de réplica, jamás dije eso por supuesto y jamás quise que se infectara ni una sola persona lo que estoy hablando es un elemento técnico que se llama el punto de inflexión”, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Segundo, pensar que el Gobierno de México consideró la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico.

“Dejar que libremente las personas se infecten hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño, esto es absurdo también, no, jamás se ha pensado en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico, pero eso no quita que conociendo la epidemiología, sabemos qué hay un porcentaje necesario de inmunidad, es decir la proporción de personas que no se pueden infectar porque tienen anticuerpos, porque tienen una respuesta inmune y que se necesita Pat que ya no haya transmisión”.