López-Gatell da detalles del plan de vacunación COVID para la Megalópolis

Durante la conferencia diaria celebrada en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los estados que conforman la Megalópolis tendrán prioridad en vacunación contra COVID-19 en los próximos días.

Para evitar una tercera ola de COVID-19, la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro recibirán más vacunas

“También vamos a continuar vacunando en las 32 entidades federativas, que quede clarísimo, no es que solamente aquí, son las 32, pero una concentración importante de vacunas va a ocurrir en la Megalópolis, en sus ciudades principales, no es todo el territorio del Estado de México, no es todo el territorio de Hidalgo, no es todo el territorio de Querétaro, son sus ciudades principales porque son las metrópolis, las zonas urbanas más densas y más riesgosas de la emergencia”, aseguró López-Gatell