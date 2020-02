¡Logramos que me escucharan! Expresó Andrea tras presentar su denuncia

Después de publicar en Twitter y Facebook un video de dos minutos 20 segundos en el que denuncia la violencia a la que fue sometida por su expareja, quien además la amenazó de muerte, Andrea Reyes se presentó este jueves a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acompañada por su mamá y su abuela, para levantar la denuncia correspondiente.

Andrea decidió armarse de valor y hacer pública, a través de redes sociales, su situación para poder salir de un círculo de violencia que vivía con su expareja.

Yo ya tenía tres carpetas de investigación contra él que, por miedo, por muchas cosas yo ya no las seguía, pero llegó el momento, ya me harté y ya no quiero vivir con más violencia, no es nada bonito, uno no puede salir a la calle, yo ya estaba muy cansada, estas personas que juzgan no saben lo que está pasando porque es un infierno. En el momento que yo me decidí fue cuando este chico me golpeó, en este momento, se me paró todo y dije ya no puede seguir así un día te va a matar”, expuso Andrea.

Me da gusto, la admiro porqué tuvo el valor de hacer lo que tenía que hacer desde hace tiempo, sí lo sabíamos, nos dolía no poder hacer nada, porqué aquí la única que tenía que detener era ella y en el momento que dijera basta, ahí estamos nosotras para apoyarla”, comentó María Elena Almanza Hernández, abuela de Andrea.