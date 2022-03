Locatarios de La Nueva Viga, listos para la Cuaresma, aunque reconocen alza en precios

Tras dos años de pandemia, compradores y locatarios del mercado de pescados y mariscos más grandes de México, la Nueva Viga, se preparan para la Cuaresma.

Compradores señalan incremento de precios.

“A 85 la mojarra cuando estuvo de a 60. No es cosa de ellos, es como se los manda el proveedor y nos perjudica”, señaló Amanda Montiel, ama de casa.

Vendedores confirman aumento de precios que vienen desde los pescadores y proveedores.

Algunos vendedores se adaptaron ya a un nuevo modelo de mercadeo.

Otros sustituyeron productos importados por nacionales.

Mientras, los compradores buscan los mejores precios y frescura en el producto.

“El color, que esté rojo, que no esté babosa, que esté duro, el ojo, que esté clarito, transparente, que no tenga mal olor, que no huele a cloro, también, porque lo lavan”, concluyó Antonieta, ama de casa: