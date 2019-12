Locatarios de mercados en CDMX temen por otros incendios por falta de mantenimiento

Se han registrado, del domingo a la fecha, tres incendios en mercados populares de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Incendio en mercado de La Merced: Suman dos muertos y al menos ocho lesionados

El del domingo en la mañana en San Cosme, la madrugada del lunes en locales del mercado Abelardo Rodríguez, en pleno centro histórico de la ciudad y el de La Merced.

Locatarios establecidos de otros mercados temen que pronto suceda algo similar, debido a la antigüedad de las instalaciones y la deficiencia en el cableado.

“Por el tiempo que tienen los mercados, todas las instalaciones son viejas. Aquí lo que hemos propuesto en asambleas es que bajen sus switch, que no utilicen veladoras. Está prohibido en el reglamento”, señaló Daniel Ramírez, locatario del mercado Juárez.

Daniel Ramírez, dueño de un local de ropa en el mercado Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, afirma que existen altas posibilidades de que ocurra un siniestro en su lugar de trabajo, como los ocurridos en la Ciudad de México en los últimos días.

Asegura que, desde hace años, el cableado eléctrico se extiende sin ninguna regulación o medida de seguridad.

“Esta es la obra que no han terminado, es el entubado y cableado para que todo quede dentro. En esa parte ha habido cortos, todo ese cableado, todo eso tiene cochambre de las cocinas, y eso es lo que se puede incendiar”, comentó Daniel Ramírez.

También representante en el inmueble de la Juárez, que cuenta 72 años en operaciones, indica que, anteriormente, ya se registró un incendio en dos locales por un descuido de un locatario, quien dejó por la noche una veladora encendida. La autoridad, dice, no efectúa el mantenimiento adecuado, pese a que se le ha insistido.

“72 años, en los cuales tiene tres años que no me han terminado una obra de entubado y cableado. La gente no nomás utiliza un contacto, antes los locales tenían un foco, ahora tienen tres, cuatro. Entonces, esas instalaciones se han hecho a modo, ya no convenían un plan”, apuntó Daniel Ramírez, locatario del mercado Juárez.

Los locatarios afirman que cualquiera de los 39 mercados ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc o cualquier otra parte de la Ciudad de México, corre el riesgo de sufrir incendio por el mismo tema de la carencia de mantenimiento.

“En este mercado en específico no tenemos mantenimiento desde hace muchos años, en cuanto a la red de la luz hemos solicitado el presupuesto para este mercado porque está en total deterioro”, apuntó Isaías Sánchez, locatario del mercado de San Juan.

En el mercado San Juan, que tiene 64 años de vida, el exceso de cableado eléctrico provocó un corto circuito hace unos seis años y afectó a 40 locales.

“Mientras las cocinas no pongan sus campanas con extractores, vamos a seguir teniendo un alto riesgo de un incendio 08:26:24 Porque un corto incendia la grasa y el cochambre”, comentó Daniel Ramírez, locatario del mercado Juárez.

Los locatarios advierten que igualmente que las subestaciones y cableados, los tanques de gas requieren de mantenimiento, pues no se encuentran en buen estado. Anuncian que continuarán insistiendo apoyo a las autoridades.

“Ya ha pasado en La Merced, ha pasado en otros mercados, y siempre que pasa algo así es cuando otra vez se enciende la alarma, pero ¿dónde están las soluciones?”, cuestionó Isaías Sánchez, locatario del mercado San Juan.

Venden sobre las banquetas locatarios de San Cosme

Vendedores del mercado de San Cosme ofrecen sus productos en la banqueta, ante la imposibilidad de hacerlo en sus locales, pues tras el incendio del domingo, el inmueble permanece cerrado.

Otros lo hacen a través de servicio a domicilio, mediante carteles que han colocado en la fachada del mercado.

Aunque Lo vendedores confían en que sus clientes no dejen de comprarles.

son pocos, vecinos de la zona siguen comprándoles.

“Tratar de seguir comprando. Es gente que yo conozco desde hace más de 40 años. Es gente trabajadora. Espero que pronto puedan estar en sus locales”, comentó Enrique un comprador.

“Tenemos que brindarles todo el apoyo a ellos, ahora que más lo necesitan”, señaló Marisela, una compradora

Con información de Guillermo Rivera, Fernando Guillén y Alejandro Herrera.

LLH