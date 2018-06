Localizan en Tijuana a candidato de Morena reportado como desaparecido en Coahuila

Elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del estado de Coahuila, ubicaron y localizaron con vida al candidato a la presidencia municipal de Nadadores, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo y Encuentro Social, Ismael Aguirre Rodríguez, quien, según sus familiares, se encontraba desaparecido desde el martes pasado.

Está localizado en Tijuana, este, lo que sí es una realidad es que, pues no hubo ningún secuestro, no hubo ninguna situación de que alarmarse, es una situación personal de él”, informó José María Fraustro Siller, secretario de gobierno de Coahuila.

En la denuncia, la esposa de Ismael Rodríguez Aguirre señaló que éste salió de su domicilio en Nadadores, el pasado 12 de junio, con dirección a una tienda, pero ya no regresó.

La denuncia se interpuso dos días después ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas, por lo cual iniciaron las investigaciones y se verificó que Aguirre Rodríguez compró un boleto con destino a la ciudad de Monclova, posteriormente otro con destino a Torreón y finalmente otro a Tijuana, Baja California.

El candidato dijo que había salido de su municipio por voluntad propia y ya se comunicó con sus familiares.

Él ya ha hecho contacto con su familia, informándoles que está bien, ya con esto concluimos nosotros que no hay nada de lo que se había dicho, que tenía que ver con un secuestro, que tenía que ver con una situación extrema, entonces ya checamos que no es así y él tendrá que dar las explicaciones, pero por lo pronto, no es nada de peligro, nada de qué alarmarse”, destacó José María Fraustro Siller, secretario de gobierno de Coahuila.