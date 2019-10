Localizan a 5 adolescentes en Iztacalco, habrían escapado de albergue por maltrato

Los cinco adolescentes que desaparecieron de un albergue en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, fueron localizados.

Te recomendamos: Buscan a cinco adolescentes desaparecidos en Iztacalco

Los informes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) señalan que los menores de edad se encontraban en un albergue de la colonia Coruña, en la alcaldía Iztacalco, y la tarde del domingo se reportó su desaparición.

La mañana de este lunes, la Procuraduría capitalina indicó que Mia Kaory de 13 años, Luis Ángel y Óscar de 15, respectivamente, fueron localizados en domicilios de familiares en el Estado México, en buen estado y recibieron apoyo de parte de las autoridades.

Más tarde, se informó que gracias al trabajo coordinado entre personal de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) con las autoridades del Estado de México, así como del DIF, fueron localizados Mariana Itzel Orihuela López y Dorian Molina Granados, también en el Estado de México.

Empleados del albergue refirieron que los adolescentes escaparon de ese lugar luego de que fueron castigados.

Yo también los cuido, eran 31, se escaparon 5 por lo mismo. Por los maltratos que les están dando aquí, en Coruña Jóvenes. Los niños no pueden estar sin comer, que no les diera de comer que porque los iba a castigar porque los aseos no estaban hechos. Es contra las reglas eso”, refirió una empleada del albergue.