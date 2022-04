Localizan 28 fosas clandestinas con 29 cuerpos y restos humanos en Colima

La Fiscalía de Colima localizó 28 fosas clandestinas, cuatro en la localidad de Piscila, municipio de Colima, y 24 en la localidad de Tecolapa, en el municipio de Tecomán.

N+ te recomienda: Familiares de desaparecidos han hallado más de 69 cuerpos en fosas

Derivado de estos hallazgos, fueron recuperados 29 cadáveres, además de restos humanos.

Por la cantidad de indicios encontrados en estas áreas de montaña, este día se realizó una búsqueda exhaustiva en la que participaron colectivos de personas desaparecidas, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, elementos de la Fiscalía, Policías Estatales y elementos de Protección Civil.

Llegar al punto de reunión fue complicado, pues el camino fue obstruido con troncos y árboles para obstaculizar los trabajos de las autoridades.

En la búsqueda, participa Lola con la esperanza de encontrar a sus dos hijos de 30 y 34 años de edad, desparecidos en Tecomán hace 4 meses.

“El mío acaba de cumplir 4 meses, el 23 de este. Desde anoche me he sentido nerviosa, me he sentido de otro modo de la vez que he venido”, agregó Lola, madre de jóvenes desparecidos.