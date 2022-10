“Lo que me Detiene aún en Morena es mi Respeto por el Presidente de la República”: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, advirtió que no saldará por la puerta trasera de ese partido.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. No le hicieron caso al presidente, lamentablemente. Yo estoy con Dios, soy católico, ni siquiera aceptó la mínima insinuación de que estoy con el mal”, explicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.