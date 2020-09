Lo idóneo sería vacunarse contra la influenza en octubre: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, durante la conferencia del lunes 31 de agosto de 2020, que lo ideal sería aplicar la vacuna contra la influenza en el transcurso del mes de octubre y no esperar hasta febrero.

Lo anterior lo señaló en alusión al plan de vacunación que existe en el país, desde el año 2007, donde la vacuna se aplica en un periodo que va de los meses de octubre a marzo.

A continuación añadió que esa práctica es muy ineficiente, pues la vacuna no tendrá el mismo efecto en una persona que se la aplicó en el mes de febrero.

Señaló que aunque ese es el escenario ideal, reconoció que el país no cuenta, en estos momentos, con la infraestructura necesaria para llevar a cabo este plan de vacunación.

En cuanto a la disponibilidad de vacunas contra la influenza, señaló que para la temporada 2020-2021 se contará con 35 millones 359 mil 172 dosis, una cantidad superior a las 31 millones 942 mil 649 dosis con las que se contó en 2019-2020

“Esta es una vacuna que tiene una eficacia limitada, no protege más que, en promedio, al 40% de las personas vacunadas por la mutabilidad del virus, que hace que las personas queden expuestas a un virus que puede ser, sustancialmente diferente, del virus con el que se compuso la vacuna que se le aplicó. Cuando se tienen vacunas con una eficacia tan limitada, no es factible pensar en que se va a controlar la transmisión por el efecto de la vacuna. El propósito de la vacunación contra influenza no es limitar la transmisión, es proteger contra la enfermad grave a las personas que tienen mayor riesgo”, concluyó.