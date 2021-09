Lluvias ponen al descubierto vicios ocultos en hospital de Juchitán, reconstruido tras sismos de 2017

En Oaxaca, las lluvias dañaron el hospital de especialidades de Juchitán. Un hospital que fue reconstruido recientemente tras los sismos de 2017.

De esta forma, el agua de lluvia traspasa las paredes del área de quirófanos del hospital de especialidades “Macedonio Benítez Fuentes” en Juchitán, Oaxaca, reconstruido por la Secretaría de la Defensa Nacional tras los sismos del 7 de septiembre de 2017. Al filtrarse la lluvia, se derrumbaron los plafones del techo, lo que dejó al descubierto daños en toda la infraestructura.

“Este hospital es nuevo, fue construido por la Sedena, en la gestión de Enrique Peña Nieto y el problema es que los vicios ocultos no son tan ocultos porque ahora a estas fechas resulta que prácticamente se manifiesta como un hospital regadera”, DIJO Félix Merlín, enfermero Hospital Especialidades, Juchitán, Oaxaca

El hospital, de 60 camas y destinado para atender a 160 mil habitantes de 15 municipios de la región del istmo, fue inaugurado en noviembre de 2018 por el entonces secretario de Salud, José Narro Robles; el de la Sedena, Salvador Cienfuegos y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. El entonces gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 520 millones de pesos para la reconstrucción del hospital de especialidades y 77 millones para su mantenimiento.

“Me encuentro en el área de trabajo social. La cual fue afectada, si nos damos cuenta los plafones, prácticamente ya no sirven, e ve prácticamente la fisura que presenta este hospital”, dijo Félix Merlín, enfermero Hospital Especialidades, Juchitán, Oaxaca.

En el área de medicina interna y pediatría también se cayeron los plafones con las recientes lluvias.

El personal médico, que pertenece a la sección 35 del Sindicato de Trabajadores, denuncia que la Secretaría de Salud de Oaxaca no ha destinado recursos para el mantenimiento del hospital.

“Vienen compañeros del Servicio de Salud de Oaxaca y nada más se pasean y hacen tarjetas informativas, pero no dan el mantenimiento correctivo, que se le tiene que dar a este hospital y lo peor es que no hay recursos”, enfatizó el enfermero.

Desde su inauguración el hospital no ha funcionado al 100 por ciento. La mayoría de las camas se encuentran desocupadas, así como los quirófanos, las áreas de especialidades de medicina interna, gineco-obstetricia, traumatología, ginecología, pediatría, así como la sala de terapia intensiva neonatal y de consulta externa. En marzo de 2020, trabajadores denunciaron las constantes fallas en el sistema de energía y que la planta de tratamiento de aguas negras no funcionaba.

En julio del 2020, el hospital fue reconvertido a área COVID. Buena parte de los trabajadores se contagiaron por falta de insumos y equipo y médicos, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancias, técnicos de radiología y trabajadoras sociales dejaron de prestar servicios.

“Esta es nuestra área de COVID reconvertida. Si se dan cuenta, cuenta con todos los insumos necesarios, también vacía porque ahorita no contamos para esta área, no contamos con personal, no tenemos ni personal para que realicen el TRIAGE”, señaló Juan Manuel Cruz Ruiz, director del Hospital general “, reiteró el doctor Macedonio Benítez Fuentes.