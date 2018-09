Lluvias torrenciales con vientos intensos afectan Colima

En Colima se registraron lluvias torrenciales, acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Las lluvias son ocasionadas por la onda tropical 35 y una zona de baja presión que podría evolucionar a ciclón tropical al sur de las costas de Colima y Jalisco.

Las rachas de viento ocasionaron caída de árboles en diferentes puntos de cuatro municipios.

Tomás Castillo Diones, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Colima, señala:

Las lluvias incrementaron los cauces de los ríos y en la localidad de San Joaquín, en el municipio de Cuauhtémoc, la creciente rebasó tres puentes vehiculares y no hay paso hacia varias comunidades.

Juan José Corona, director de la Unidad de Protección Civil del municipio de Cuauhtémoc, explica:

Las precipitaciones también ocasionaron inundaciones y encharcamientos en vialidades y el acceso a algunas vías se mantuvo parcialmente cerrado.

Tomás Castillo Diones, director de Protección Civil Ayuntamiento de Colima, señala:

Está inundada completamente, ahorita no, tenemos bloqueado el paso”.

La actividad eléctrica provocó apagones y algunas colonias de los municipios de Colima y Villa de Álvarez no tienen luz. Según lo informó la Unidad Estatal de Protección Civil, sólo se reportan daños materiales.

El pasado miércoles, una tromba que duró aproximadamente 20 minutos provocó graves daños en las comunidades de Astillero de Arriba y Astillero de Abajo, del municipio de Colima.

Las fuertes rachas de viento derribaron decenas de árboles, techos de lámina, cables de alta tensión y tinacos. Algunos tramos carreteros quedaron parcialmente cerrados debido a la caída de árboles.

Más de cien árboles, a lo mejor 150, 200 los que se notaron por ahí caídos, daños en la agricultura bastantes, afortunadamente no hubo daños personales”, señaló José Guadalupe Torres Preciado, coordinador de Comunicaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima.

Con la luz del día, los daños en las dos comunidades se hicieron más evidentes.

Y el techo voló con el ventarrón que venía volando láminas, ni sé dónde están todas y mi labor está por el suelo toda, no es que nomás esté caída, si no, no hay nada lo arrancó, le arrancó todas las hojas, están los pedacitos”, afirmó María Cortés, habitante de la comunidad de Astillero de Abajo.