Lluvias en Sonora dejan más de 6 mil personas damnificadas

En Sonora, las lluvias del fin de semana afectaron a 24 municipios; Guaymas y Empalme los más afectados con un saldo de 6 mil 500 damnificados, daños en mil 500 viviendas, 400 personas evacuadas en albergues, cuatro cortes carreteros, un muerto, un tren descarrilado y decenas de rescates.

N+ te recomienda Aumenta el nivel de presas en Sonora

“Muy mal, ahorita no tenemos nada ni que ponernos de ropa, nada, nada, todos los colchones están hechos desastre, la casa no la podemos abrir ahorita, la comida, el refrigerador esta todo tirado, no veladora para alumbrarnos en la noche”, dijo Anita.

“Son aproximadamente 70 rescates en el lado de Empalme y un número similar vamos por más de 70 en el lado de Guaymas, es importante en esta etapa de auxilio. Tenemos al día de hoy del lado en el saldo de Empalme 8 refugios activados al corte de caja 456 personas”, señaló Juan González, Coordinador Protección Civil Sonora.