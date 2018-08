Lluvias en Oaxaca provocan inundaciones y caída de árboles

Las intensas lluvias que cayeron la tarde noche del viernes en la ciudad de Oaxaca provocaron más de 20 encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la ciudad, incluyendo el Centro Histórico, además de la caída de 12 árboles y una barda.

El director de Bomberos de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, dijo que la zona norte de la ciudad fue la más afectada.

“Tenemos encharcamientos en parte de Santa Lucía, lo que es la zona centro de la ciudad y los daños severos están aquí en la zona norte sobre todo por caída de árboles, tenemos dos áreas con falta de energía eléctrica y hasta este momento no hay víctimas, no hay personas lesionadas, no hay personas muertas”, dijo Manuel Maza Sánchez, director del Cuerpo de Bomberos de Oaxaca.

Cuerpos de auxilio y bomberos rescataron a ciudadanos atrapados en vehículos y a otros donde el agua ingresó a sus viviendas.

El ayuntamiento de Oaxaca informó que por el desbordamiento del río San Felipe fueron evacuadas algunas familias de la colonia La Cascada.

También se reportaron algunos derrumbes en el cerro del Fortín; se atendió el colapso de una barda en la calle Mier y Terán, en el centro de la ciudad y la caída de un árbol dentro de la Casa Hogar para ancianos “Los Tamayo”, ubicada en la calle Crespo en el centro de la ciudad.

“Tenemos algunos daños sobre todo en el asilo de ‘Los Tamayo’, cayó una barda y desafortunadamente está en riesgo de colapsar otra barda y un árbol, iba a ser necesario evacuar a los ancianos de ese lugar sobre todo por el riesgo que representa”, indicó Manuel Maza Sánchez, director del Cuerpo de Bomberos de Oaxaca.

Durante la madrugada de este sábado, bomberos y Protección Civil atendió afectaciones en las colonias Centro, Reforma, América Norte, la Cascada, el barrio Jalatlaco, el cerro del Fortín, la Unidad del Fovissste y el Infonavit Primero de Mayo.

La lluvia causó la suspensión del servicio eléctrico en algunas zonas de la ciudad que fueron atendidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones ante la posibilidad de más lluvias para las próximas horas.

Con información de Jorge Morales

JLR