Lluvias provocan inundación en Huajuapan de León, Oaxaca

La tarde de este martes, decenas de personas quedaron incomunicadas en Oaxaca, esto debido a las intensas lluvias registradas en la entidad.

Las colonias de la ciudad de Huajuapan de León han sido las más afectadas, debido a las severas inundaciones.

Elementos de Protección Civil y bomberos atienden los daños generados por las lluvias, principalmente en la colonia Antorcha.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Oaxaca

Esta noche y madrugada, la onda tropical No. 10 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, se combinará con un canal de baja presión el cual se extenderá desde el norte hasta el occidente del país e interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, generando lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua; lluvias fuertes en Sinaloa, Michoacán y Guerrero, así como intervalos de chubascos en Coahuila, Nayarit, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Durango y Zacatecas.

Por otra parte, la onda tropical No. 11 recorrerá el sureste de México, interaccionará con otro canal de baja presión y con inestabilidad en la atmósfera superior ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Chiapas. Las precipitaciones mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas. Una nueva onda tropical (No. 12) se aproximará al sur de la Península de Yucatán.

Mañana miércoles, la onda tropical No. 10 dejará de afectar al país, sin embargo, la onda tropical No. 11 se extenderá al sur de Guerrero y Michoacán y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico. Asimismo, se prevé que la onda tropical No. 12 se extienda al sureste de Chiapas. Finalmente, canales de baja presión en el occidente y centro del territorio nacional, aunados a inestabilidad en altura, propiciarán el siguiente potencial de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo:

Pronóstico de precipitación para mañana 03 de julio de 2019:

–Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) y posible caída de granizo: Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Estado de México.

–Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Durango, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

–Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

–Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Aguascalientes, Nayarit, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información de FOROtv y el Servicio Meteorológico Nacional.

