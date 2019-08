Cierran circulación por derrumbe en carretera Colima-Guadalajara

Las lluvias en la zona sur del estado de Jalisco, provocaron un derrumbe que cubrió por completo un tramo de la carretera libre Colima-Guadalajara, entre los municipios de Tonila y Tuxpan.

No hubo afectaciones nada más la carretera, no personas gracias a Dios no, ni vehículos. No hay circulación por ahí, hay, nos están proporcionando el ingreso a la autopista para darle flujo”, comentó Juan Rolón Casiano, director de Protección Civil del Municipio de Tonila, Jalisco.