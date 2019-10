Se registran lluvias en varias alcaldías de CDMX; activan Alerta Amarilla

Este viernes, se registra lluvia en algunas alcaldías de la Ciudad de México, por lo que las autoridades de la capital del país recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad, para evitar accidentes.

El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C5) informó que la lluvia se registran en las alcaldías:

Milpa Alta,

Xochimilco,

Tláhuac,

Iztapalapa,

Coyoacán,

Benito Juárez,

Tlalpan,

Cuauhtémoc,

Iztacalco,

Venustiano Carranza y

Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias.

Hasta el momento no se reportan vialidades afectadas por encharcamientos.

FRENTE FRÍO 4 Y MASA DE AIRE ORIGINARÁN EVENTO DE NORTE EN EL LITORAL DE TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 4 se desplazará sobre el norte y noreste de México e iniciará su recorrido sobre el litoral del Golfo de México, a su paso, originará potencial de lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Puebla y Veracruz; muy fuertes en San Luis Potosí e Hidalgo, así como puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Durango; lluvias que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La masa de aire que impulsa al frente cubrirá el norte, noreste y oriente del territorio nacional, generando rachas de viento fuerte con tolvaneras y descenso de temperatura en dichas regiones, así como “evento Norte” con rachas de viento superiores a 70 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condición que se extenderán gradualmente hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, la onda tropical No. 43 se extenderá sobre Oaxaca y Guerrero, mientras que la nueva onda tropical No. 44 se localizará frente a costas de Quintana Roo. Dichos sistemas, en interacción con canales de baja presión, ocasionarán lluvias intensas en Nayarit, muy fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de fuertes en los demás estados del occidente, Valle de México y Península de Yucatán.

La amplia circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico localizada al sur de la Península de Baja California, ocasionará ingreso de humedad hacia los estados del occidente de México.

Para el día de mañana, el frente frío No. 4 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, en tanto que la masa de aire frío asociada cubrirá el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, generando un descenso de la temperatura en estas regiones, además de “evento de Norte” con rachas superiores a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, la onda tropical No. 43 se extenderá al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que la onda Tropical No. 44 se desplazará lentamente sobre la Península de Yucatán. Finalmente, se pronostica el desarrollo de un posible ciclón tropical al suroeste de las costas de Baja California Sur.

Pronóstico de precipitación para mañana 12 de octubre de 2019:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Hidalgo y Campeche.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Chihuahua y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

