Lluvia intensa deja dos muertos en Cuautitlán Izcalli e inundaciones en CDMX

La lluvia intensa registrada durante la tarde y noche de este miércoles en el Valle de México causó inundaciones en calles de la Ciudad de México (CDMX) y la muerte de al menos dos personas tras caer a un canal de aguas negras en Cuautitlán Izcalli.

Te recomendamos: Activan alerta amarilla por lluvias en la CDMX

La precipitación pluvial generalizada con tormentas que azotó principalmente el oriente y el centro de la capital del país ocasionó también la caída de al menos dos árboles y encharcamientos por toda la ciudad, informaron las autoridades locales.

FOTO Lluvia intensa en Valle de México deja inundaciones y caída de árboles en CDMX. (Noticieros Televisa)

En Cuautitlán Izcalli, medios locales y autoridades municipales comunicaron que derivado de una llamada recibida al C4 aproximadamente a las 20:50 horas, elementos de Protección Civil acudieron a rescatar un vehículo modelo Platina color blanco, el cual prestaba sus servicios como taxi y portaba el número económico 39, el cual cayó al canal de Infonavit Norte, en una zona conocida como el Puente de Fierro.

FOTO Lluvia intensa deja dos muertos en Cuautitlán Izcalli. (Redes Sociales)

Los elementos rescataron los cuerpos de los tripulantes del automóvil, los cuales eran una mujer de aproximadamente de 35 años y un masculino el cual no ha sido identificado.

FOTO Lluvia intensa deja dos muertos en Cuautitlán Izcalli. (Redes Sociales)

Además, a través de redes sociales, usuarios reportaron las fuertes inundaciones en diferentes calles de Cuautitlán Izcalli.

@Edomex Nuevamente reportando este peligro canal el gavión en la colonia Valle San Lucas en C Izcalli, nota: no pongan a sus bots a contestar, ya me se el dialogo pic.twitter.com/c4yg3cuwwG

— Ivan Alvarado H (@IvanAlvaradoH1) October 31, 2019