Chihuahua mantiene la Alerta Amarilla por las lluvias

En Chihuahua, Protección Civil mantiene la Alerta Amarilla en todo el estado por la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes, en las próximas horas.

Efrén Matamoros Barraza emitió recomendaciones a la población para que extremen precauciones por la lluvia, pero también por las altas temperaturas que se reportan en el estado.

Este fin de semana 36 de los 67 municipios del estado reportaron temperaturas arriba de los 35 grados centígrados, como en Ciudad Juárez, donde el calor es intenso.

Los residentes de la zona fronteriza deben protegerse del calor que se ha mantenido durante toda la semana por arriba de los 35 grados centígrados.

Tremendo, tremendo, está muy caliente, no sé porque, cambio climático, no sé. La mera verdad no salir mucho al calorón, estar en la casa, adentro en el aire”, aseguró Jesús Caballero, ciudadano.