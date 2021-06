Lluvias dificultan recolección de sargazo en playas de Quintana Roo

Los 29 kilómetros que comprenden la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, recibieron nuevamente el impacto de toneladas de sargazo, aunque en 12 puntos hubo la mayor concentración.

El recale a zonas de playa, se debió a los fuertes vientos de 60 kilómetros por hora y marejadas de hasta 2 metros de altura, ocasionados por dos sistemas de baja presión que afectaron la entidad.

Morgan es guardavidas de Protección Civil en Cancún, en este mirador de Playa Marlín en la zona hotelera, cuida a los turistas que no se metan al agua cuando hay exceso de algas.

“Si uno llegara a entrar es muy seguro que no pueda nadar. Incluso podría ahogarse por el exceso de sargazo, podría hacer que uno no pueda salir. Se les exhorta, se le invita y en caso de que no acate las recomendaciones, ya uno iría por él”, Morgan Estrada, guardavida de Protección Civil.