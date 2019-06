Lluvias causan afectaciones en alcaldías de la Ciudad de México

Durante toda la madrugada de este lunes se mantuvo la lluvia en diferentes puntos del Valle de México.

Grandes encharcamientos, árboles caídos, filtraciones de agua y el desbordamiento del Río de los Remedios y el Gran Canal fueron algunas de las afecciones.

En la alcaldía Gustavo A. Madero se activó un operativo especial en la zona que conecta al Periférico con el Gran Canal y con el Río de los Remedios, luego de que el agua se comenzara a desbordar.

Llegó al lugar personal del Ejército Mexicano y resguardó la zona.

Con camiones tipo vactor se trabajó en el desazolve y bomberos sacaron una camioneta que quedó cubierta por el agua.

Nos hicieron el llamado que había un carro atrapado aquí en las aguas negras, más o menos tenía una profundidad de un metro y medio a dos metros en algunas partes”, explicó el bombero Severo García.

Inundaciones en la Ciudad de México. (Noticieros Televisa)

Por su parte, Felipe Flores, conductor del automóvil, manifestó: “No conozco por aquí, pensé que era una calle común y corriente y me pasé normal, ya cuando me di cuenta me percaté de que estaba inundado, frené y la camioneta se siguió, perdió la tracción”.

Don Felipe y su acompañante lograron salir nadando de la camioneta.

Algunas vialidades tuvieron que ser cerradas a la circulación vehicular, como en este bajo puente de Insurgentes y Cien Metros por los grandes encharcamientos.

En la alcaldía Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, el agua entró a una iglesia en el pueblo de Santa María Nativitas.

Bueno pues la lluvia y la caída del agua que viene de los pueblos de arriba hace que llegue a Nativitas y nos inundemos completamente. Están los cárcamos, pero no se dan abasto con tanta agua”, dijo el sacerdote Aldo.

Durante más de tres horas, los fieles trabajaron sacando el agua del templo.

Inundación en una iglesia de la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. (Noticieros Televisa)

Varios árboles también se vinieron abajo en diferentes puntos de la Ciudad de México, como éste en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Por su parte, el bombero Abel Enrique señaló: “Le decía se cayó un árbol ficus, de aproximadamente 18 metros de largo por 70 cm de diámetro ahorita lo estamos desramando, afortunadamente hay una casa de campaña de unos trabajadores cayó a un lado”.

Ésta es la casa de campaña en donde se encontraban varios trabajadores durmiendo esta noche, como se puede ver el árbol se desprendió de raíz y cayó a menos de un metro de ésta.

El árbol también derribó una luminaria y parte de una malla ciclónica.

La lluvia continuó hasta el amanecer en algunas zonas de la capital.

