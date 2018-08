Lluvias en CDMX amenazan con inundaciones, desbordamientos de presas y río

Las lluvias registradas este jueves en la CDMX amenazaron con inundaciones, desbordamientos de presas y al menos un río en el Valle de México

Personal del Protección Civil y del Sistema de Aguas estuvieron alertas durante esta madrugada ante la amenaza del desbordamiento de presas y al menos un río en el valle de México.

En Naucalpan, estado de México, el río ubicado en la calle 16 de septiembre, de la colonia Alce Blanco, por momentos salió de su cauce y el agua llegó hasta las banquetas y calles.

Lluvias en CDMX amenazan con posibles desbordamientos de presas y río.(SSP CDMX)

Pues estamos esperando que abran la compuerta porque se debe desahogar. Definitivamente no es normal esta situación. No se ha abierto la compuerta porque nos dijeron que no tenían personal. Si no la abren pronto puede ocurrir una tragedia”, dijo Norberto Pilar Rivas del Sistema de Aguas del Estado de México.