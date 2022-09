Lluvia y sismo se juntaron en Tecomán, Colima; ‘Todos estamos con nervios’, dicen habitantes

A la 1:16 de la madrugada de este jueves se registró un nuevo sismo magnitud 6.9, con epicentro a 84 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán; hasta las 10 de la noche de este jueves se habían registrado mil 501 réplicas del sismo de magnitud 7.7 del lunes. Esta fue la réplica más fuerte hasta el momento y se sintió, según el Servicio Sismológico Nacional, en 12 estados de la República.

En Colima, en la zona costera, se les juntó con que en ese preciso momento caía una fuerte lluvia provocada por la tormenta tropical Newton y varios habitantes no pudieron salir de sus casas.

“Ya no queremos ser los mejores guerreros de Diosito, sí es que dicen que solo los mejores guerreros les ponen las más duras batallas y sí, ya no, no, no”, dijo un hombre bajo la lluvia.

Durante el sismo de esta madrugada, habitantes de los municipios costeros de Colima tuvieron que decidir si salían a la calle en medio de la tormenta o se resguardaban dentro de sus domicilios.

En el municipio de Tecomán, incluso, varios durmieron a la intemperie; Arturo improvisó una cama con tarimas de madera y cubetas para dormir bajo un techo de lámina en la playa.

“Ya no hallaba ni qué hacer, si darle para allá para la playa, allá para el mar o darle para acá para la calle, estuvo un poco fuerte, hasta el mar también salió para afuera”, comentó Arturo Guerrero, habitante de la playa Tecuanillo.

Otros habitantes decidieron ingresar a sus domicilios solo para lo indispensable.

“Es que es mejor afuera está más seguro porque ahí están los arbolitos y ahí nos agarramos; ¿quién no vive con miedo con esto, lloviendo y temblando?”, expuso María del Rosario, habitante de Tecomán.

“Todos estamos con nervios, creo yo que todo Tecomán está igual”, apuntó Luisa, habitante de Tecomán.

En Manzanillo, el arroyo de Santiago subió de nivel y arrastró un vehículo que se encontraba estacionado.

Se reportaron derrumbes sobre diversos puntos de la autopista Colima-Guadalajara y se extendieron y profundizaron varias grietas sobre la carretera Tecomán-Tecuanillo que se habían formado durante el sismo del lunes.

También se se confirmo la muerte de la pequeña de 4 meses que resulto con graves quemaduras tras la explosión de 3 cilindros de gas al interior de su domicilio el pasado lunes; la tarde de este miércoles se realizaron los funerales de la señora Antonia Sánchez, la mujer que murió durante el sismo del lunes pasado en Manzanillo, tras caerle una barda de una tienda departamental.

Autoridades municipales confirmaron que el gimnasio donde un hombre falleció tras desplomarse parte de su estructura había sido clausurado hace un año por no cumplir con las medidas de Protección Civil y que sus dueños habrían sobornado a particulares para obtener las constancias para su reapertura.

“En este lugar vino y trajo constancias en Protección Civil, pues tanto de estructura de seguridad estructural, así mismo entregó pues todo lo que se requirió; si tú vas y pagas a alguien para que te emita un documento sin cumplir tu edificación pues eso es parte de la corrupción y la corrupción cobra vidas, por eso es importante combatirla”, dijo Griselda Martínez, presidenta municipal de Manzanillo.

