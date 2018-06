Lluvia del domingo en Guadalajara superó la media histórica

La lluvia que cayó la tarde del domingo en la Zona Metropolitana de Guadalajara fue atípica y superó la media histórica.

En la Línea 1 del Tren Eléctrico, el nivel del agua superó los cuatro metros de altura, cubriendo casi por completo dos vagones entre la estación Dermatológico y Periférico Norte.

Don Francisco viajaba en uno de estos trenes que quedaron bajo el agua.

Recuerda que regresaba a su casa cuando la tormenta y una falla eléctrica, provocaron que se inundara el túnel de la estación.

Venía de San Juan de Dios y pos tomé el tren y ahí tiene que me agarró el agua y ya no pudo caminar el tren y ahí nos quedamos en una estación a medias, hasta que no vinieron los salvavidas y nos sacaron del tren”, señaló Francisco Javier, afectado por la lluvia.

Don Francisco fue rescatado, pero al llegar a su casa, en la colonia Lomas de Tabachines, la encontró bajo el agua.

“Estaba mi señora, mis nietos y mis hijos, el agua hasta dónde llegó, nos tapó la casa, la lluvia tapó la casa, tuvimos que brincar con mi hermana, de con mi hermana con las escaleritas para subirnos a la azotea, allá teníamos a los niños con unas láminas tapándolos para que no se mojarán”, indicó Francisco Javier, afectado por la lluvia.

En la calle Manzano cerca de 39 familias perdieron todo su patrimonio. El señor Hipólito vio como en segundos la fuerza del agua derribó un muro.

“Yo estaba ahí arriba, en esta esquinita de este caído ahí, quitando el agua, cuando cayó todo ese muro, alcancé a brinca la verdad, cae el muro, porque ya estaba el agua a unos cuatro metros, el golpe de agua tiró esta casa y aquella de allá”, expuso Hipólito Carrillo, afectado por la lluvia.

El agua también cubrió por completo decenas de automóviles.

Este martes, continuaron los trabajos de limpieza y el recuento de daños en las colonias afectadas, algunas personas llegaron para entregar algo de ayuda a las familias damnificadas.

“Da uno de lo poquito que tiene uno comparte, pues a estas personas las conozco de toda la vida, son parientes de una amiga mía del kinder, tengo más amigas que me duele su dolor”, agregó Mónica Hernández, vecina.

Ante la posibilidad de más lluvias para las próximas horas, las autoridades municipales y estatales, realizan recorridos y limpieza de canales y alcantarillas para evitar nuevas inundaciones.

Te puede interesar: Zapopan y Guadalajara, zonas afectadas por lluvias históricas del domingo

Con información de Alejandra Parra.

LLH