Llevan segmento del Muro de Berlín a Trump

Una iniciativa alemana trasladó una pieza del Muro de Berlín a Washington para que fuese entregada al presidente estadounidense, Donald Trump, con motivo del trigésimo aniversario de la caída del Muro, informó a dpa Jörg Waschescio, de la asociación “Offene Gesellschaft” (Sociedad Libre).

Según Waschescio, el segmento de 2,7 toneladas es una parte original del Muro y fue depositado hoy frente a la Casa Blanca. Sin embargo, en un principio, rechazaron aceptarlo.

.@realDonaldTrump didn’t accept our gift at The White House. We’re trying to find different places to drop off our letter. Where to next?!! #thewallagainstwalls #mauerfall #washingtonmonument #d.c.

#mauerfall30 #berlin #berlinwall #Trump2020 pic.twitter.com/pXWSMRqwBH

— The Wall Against Walls (@TheWallvsWalls) November 9, 2019