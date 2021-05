‘Llevamos cuatro meses de reducción de casos COVID en México’: López-Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, celebró que México ya sume 16 semanas con una reducción en el número de contagios y muertes a causa del coronavirus.

Te recomendamos: López-Gatell responde si debemos preocuparnos por el ‘hongo negro’ detectado en pacientes COVID

“La epidemia en México, la epidemia de COVID-19 sigue a la baja, sigue reduciéndose, seguimos viendo cada día menos casos que el día anterior. Esto empezó en la segunda semana de enero y no se ha detenido…Completamos ya 16 semanas, 4 meses de reducción, estamos entrando a la semana número 17 con indicadores muy sugerentes de que en esta semana también continúa la reducción”, informó el subsecretario.

Agregó que 31 de las 32 entidades federativas tienen tendencia hacia la baja, sin embargo, Quintana Roo tiene 5 semanas al alza.

Durante la conferencia, en Palacio Nacional explicó que la vacuna rusa Sputnik Light, a diferencia de la Sputnik V requiere de una sola dosis, pero se calcula que la inmunidad tenga menor duración y que en un periodo corto se requiera de un refuerzo.

Aclaró que para que nuestro país pueda utilizar la vacuna Sputnik light, se necesitaría del análisis científico, así como, la aprobación de la COFEPRIS y la Secretaría de Salud.

“Es preciso que se tenga claro que eso no depende de las conversaciones diplomáticas, sino de una reflexión técnica que pasa por la regulación sanitaria y por la propia estrategia… No basta con que lo apruebe o no COFEPRIS, que en su momento, desde luego es un paso indispensable, falta también la Secretaria de Salud quienes coordinamos el programa de vacunación contra COVID identifiquemos cuál sería el potencial de uso”, declaró.

En el reporte técnico se informó que 14 millones 176 mil 406 mexicanos cuentan con al menos una dosis de la vacuna anticovid de las 27 millones 093 mil 685 que llegaron a nuestro país.

Se destacó que un millón 420 mil 380 vacunas de Pfizer llegarán a México esta semana, provenientes de Estados Unidos. Asimismo, se contempla recibir un lote de 687 mil 260 del laboratorio Cansino para esta misma semana.

También se presentó el sitio web vacunacovid.gob.mx en el cual se podrá consultar información útil sobre la vacunación contra el coronavirus en el país, calendarios de aplicación de dosis, datos sobre los biológicos, así como un apartado para registrar los efectos adversos que se podrían presentar luego de recibir la vacuna.

Las muertes por COVID-19 en México suman 219 mil 089, los casos estimados 2 millones 553 mil 021.

Con información de Farah Reachi

GANR