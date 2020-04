Llegan mexicanos de Italia que estaban en cuarentena por coronavirus

Procedentes de Italia, con escala en Nueva York, un grupo de mexicanos que estaba aislado en un hotel por la pandemia del coronavirus (COVID-19) llegó a la Ciudad de México.

Martín López, pasajero, dijo: “Llevábamos como un mes y medio, con problemas como hay en todo el mundo, estar en México es estar muy bien, vamos a seguir aquí estamos en México”.

Son mexicanos de Veracruz, Puebla, Monterrey y Tlaxcala que estaban de vacaciones en un crucero y que debido a la pandemia fueron llevados a Italia, a un hotel donde permanecieron en cuarentena.

Mildred Rhodes, pasajera, detalló: “Lo más difícil fue el estar esperando que algo sucediera, porque era todos los días, durante los primeros 20 era el estar alerta porque veíamos cómo todas las personas salían y nosotros no, entonces estábamos con las maletas, estábamos con el nerviosismo de que en cualquier momento podíamos salir, porque si veíamos que salían todas las nacionalidades nosotros decíamos, en el momento en que ya veíamos que nosotros no íbamos a salir, para mí, la vida fue mucho más sencilla, porque entonces ya no tienes que estar 24 horas nerviosa, preocupada”.

Explicó que esta experiencia fue aleccionadora.

“Me cambió la vida, me gustó mucho la experiencia para qué le digo que no, me gustó mucho la experiencia, creo que en un momento como el que pasa el mundo el tener que vivir realmente lo que es el aislamiento total sin comunicación, sin salir de un cuarto, comiendo lo que te pueden dar y lograr resolverlo muy bien por el bien común es algo muy gratificante”, comentó Mildred.

Pero para Mildred que vive en Monterrey, esta travesía aún no termina, debe estar otros 14 días aislada en otro hotel.

Los turistas mexicanos que llegaron a nuestro país confirmaron que el papel de la Cancillería Mexicana fue importante para poder regresar al país.

