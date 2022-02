Llegan a Colima 600 elementos federales adicionales para reforzar seguridad tras ola de violencia

Este martes 15 de febrero, llegaron a Colima 600 elementos federales adicionales para reforzar la seguridad, tras 8 días de enfrentamientos, balaceras, asesinatos, quema de vehículos, secuestros y hallazgos de cuerpos sin vida.

Ahora el estado de fuerza federal en Colima es de más de 2 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y secretaria de Marina Armada de México.

Entre las acciones de seguridad, se implementan filtros de revisión en los accesos a las ciudades de Colima y Villa de Álvarez, donde han ocurrido la mayor cantidad de hechos violentos.

Además, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez anunció que se contratarán más policías.

En las últimas 24 horas los hechos violentos se han registrado en Villa de Álvarez, se localizó una cartulina con un mensaje en la colonia La Joya y se encontró una bolsa con restos humanos en la colonia Juan José Ríos.

El comercio ha sido duramente afectado por esta ola de violencia, muchos comerciantes dicen haber perdido el 90% de sus ventas.

Algunos negocios continúan cerrados desde el pasado lunes y los que están abiertos, cierran más temprano.

“Aquí por la calle pues desde la esquina, que mi vecina me comenta que 6, 7 de la tarde. El miedo, también aquí mi vecino aquí del otro lado, el señor que aquí también de este lado que vende micas, esté yo soy la que de pronto se queda más tarde y créeme que me dicen, ¡este vete!, no te vayas a quedar sola, está peligroso, no te arriesgues”, aseguró Rocío Rocha, comerciante.