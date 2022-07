Llegan 12 felinos rescatados del santuario Black Jaguar-White Tiger a Puebla

Después de un viaje de más de 4 horas desde la Ciudad de México, llegaron al zoológico de la zona de Valsequillo, en la ciudad de Puebla, 12 felinos rescatados del santuario Black Jaguar-White Tiger.

El ingreso de los felinos ocurrió minutos después de las 4 de la mañana.

“Hoy trajimos 10 leones entre machos y hembras y dos jaguares, un jaguar que es ciego evidentemente no ve nada, por lo que pudimos apreciar no veía nada, entonces eso es un foco rojo que vamos a atender brevemente para ver qué pasa con este jaguar y si podemos rehabilitarlo y vamos a hacer consultas, no nada más con nuestro equipo veterinario, sino con oftalmólogos humanos que son expertos en este tipo de lesiones que puede tener este jaguar”, dijo Frank Carlos Camacho, director general del zoológico.